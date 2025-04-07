Журналист рассказал, какой позиции придерживается Россия по миру на Украине

Журналист Боуз предупредил, что Россия не подпишет невыгодный договор по Украине

Россия не станет подписывать невыгодное для себя мирное соглашение по Украине. С таким мнением в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Россия хочет мира на Украине, однако не любой ценой. Он указал, что Москва победила в экономическом противостоянии и добивается военных успехов на территории республики. Кроме того, военное производство в РФ превосходит промышленный комплекс стран НАТО в 4 раза, напомнил Боуз.

«Отсутствие сделки лучше плохой сделки. Вот чего придерживается Россия», — считает журналист.

До этого газета The Telegraph писала, что Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать между потерей поддержки со стороны Вашингтона и подписанием мирного соглашения с Москвой, которое будет для Киева не самым выгодным. В то же время европейские страны могут продолжать помогать ВСУ, даже если США полностью прекратят финансовую и оборонную помощь стране.

Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины.