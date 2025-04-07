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Журналист рассказал, какой позиции придерживается Россия по миру на Украине

Журналист Боуз предупредил, что Россия не подпишет невыгодный договор по Украине
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не станет подписывать невыгодное для себя мирное соглашение по Украине. С таким мнением в соцсети Х выступил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Россия хочет мира на Украине, однако не любой ценой. Он указал, что Москва победила в экономическом противостоянии и добивается военных успехов на территории республики. Кроме того, военное производство в РФ превосходит промышленный комплекс стран НАТО в 4 раза, напомнил Боуз.

«Отсутствие сделки лучше плохой сделки. Вот чего придерживается Россия», — считает журналист.

До этого газета The Telegraph писала, что Дональд Трамп, вероятно, поставит Владимиру Зеленскому ультиматум, заставив украинского президента выбирать между потерей поддержки со стороны Вашингтона и подписанием мирного соглашения с Москвой, которое будет для Киева не самым выгодным. В то же время европейские страны могут продолжать помогать ВСУ, даже если США полностью прекратят финансовую и оборонную помощь стране.

Ранее Трамп заявил, что ему не нравятся «бомбардировки» Украины.

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