Россиянка пыталась отомстить экс-бойфренду и случайно сожгла свой дом

В Иркутской области женщина сожгла аэролодку экс-возлюбленного и случайно спалила собственный дом. Об этом сообщили в полиции региона.

Жительница Усть-Балея рассталась с бойфрендом, но тот оставил на ее участке свою аэролодку. Какое-то время женщина хранила имущество, но затем решила отомстить бывшему ухажеру и избавиться от судна с помощью зажигалки.

Лодка воспламенилась, но огонь быстро перекинулся на дом злоумышленницы. Потушить пламя она не успела.

Хозяин лодки оценил ущерб в 1 млн рублей. В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело. За умышленное уничтожение чужого имущества ей грозит до пяти лет колонии или принудительные работы на тот же срок.

Ранее россиянин пытался сжечь женщину с четырьмя детьми.