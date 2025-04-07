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ФАС призвала продавцов добросовестно вести себя перед Пасхой

ФАС напомнила продавцам о повышенном спросе на некоторые товары перед Пасхой
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Aleksandr Schemlyaev/Global Lokk Press

Федеральная антимонопольная служба призвала продавцов добросовестно вести себя перед Пасхой, несмотря на повышенный спрос на определенные категории товаров. Заявление опубликовано в Telegram-канале регулятора.

«Ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом», — говорится в сообщении.

ФАС напомнила продавцам о необходимости неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства.

До этого эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил, что в 2025 году можно не опасаться обычного для Пасхи скачка цен на яйца – на фоне завершения кризиса из-за птичьего гриппа и наращивания производственных мощностей, их стоимость, напротив, будет падать.

На Новый год цены на яйца были высокие, с учетом чего не нужно ждать очередного скачка весной, считает Карпов.

Ранее в Англии на аукционе продали «идеально круглое» куриное яйцо.

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