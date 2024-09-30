Грибник встретился в лесу с кабаном и боролся с ним 20 минут

В Баварии мужчина столкнулся в лесу с диким кабаном и боролся с ним в течение 20 минут, передает Bild.

На минувшей неделе кабан напал на двух человек в лесу Фрауенфорст под Кельхаймом. Как рассказал журналистам один из пострадавших, 64-летний Петер А., сначала он услышал шорох, а затем заметил поблизости свиноматку. Она кружила вокруг сборщика грибов на расстоянии около 10 метров, а затем внезапно набросилась на него.

Петер вспоминает, что он несколько раз успел ударить кабана ножом, прежде чем лезвие сломалось. Мужчина утверждает, что, пытаясь одолеть животное, даже сел на него сверху. Кабан успел укусить грибника за ноги и ударить его задними ногами по ребрам, а затем оставил глубокую рану на руке Петера. Тот признается, что уже сдался, но в конце концов свиноматка, также истекающая кровью, отпустила его.

Во время борьбы Петер потерял обувь и в одних носках добежал до автостоянки, где встретил 62-летнего Харальда Х. Тот заявил, что незадолго до этого на него тоже напал дикий кабан. Харальд якобы смог отогнать животное туристической палкой, которую носит для защиты от волков. Вдвоем мужчины поехали в больницу. На память от встречи с животным у Петера остались несколько синяков и царапин, а также открытая рана на руке.

Позже полицейские и лесник выехали в лес и ликвидировали кабана. Как уточняется, при осмотре его туши никаких заболеваний, которые могли бы объяснить агрессивное поведение животного, не выявили.

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