Волк из «Ну, погоди!» стал иконой стиля для россиян

Самым стильным героем вселенной «Союзмультфильма» россияне признали Волка из мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии и опрос аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

31% участников опроса считает Волка иконой стиля. Также в рейтинг, составленный в преддверии Дня российской анимации и предстоящего в 2026 году 90-летия «Союзмультфильма», вошли дуэт Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» (25%) и мама Дяди Федора (23%).

Кроме того, россияне хотели бы видеть увековеченными в скульптуре Кота Матроскина (29%) — за практическую мудрость и хозяйственность, Чебурашку (20%) — за дружбу и доброту и Винни Пуха (18%) — за философский подход к жизни.

Кот Матроскин, Волк, Карлсон и Кеша также вошли в состав идеальной «команды супергероев», а в качестве образца для подражания респонденты больше всего отметили Дядю Федора (23%), Карлсона (18%) и Алису из «Тайны третьей планеты» (16%).

Накануне в детской книге «Ну, Погоди! Волк и Заяц выбирают спорт», посвященной различным видам спорта, Волк неожиданно открыл для себя киберспорт.

Ранее Геннадий Хазанов заявил, что его часто ассоциируют с попугаем Кешей.