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Появилось видео с моментом падения «Газели» в переход метро «Парк Победы» в Москве

В Москве на видео попало, как «Газель» упала в переход метро «Парк Победы»
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Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве в момент падения «Газели» в переход метро «Парк Победы» очевидцы успели отбежать на безопасное расстояние. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Фантастическая реакция – два человека успели среагировать на летевшую в подземный переход «Газель». Мужчина, стоявший слева, спас не только себя, но и своего собеседника. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в метро, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» падает в переход, люди разбегаются в разные стороны, а запчасти от автомобиля разлетаются.

Инцидент произошел в шесть утра. Судя по кадрам, опубликованным в сети, у машины полностью разбиты кабина и стекла, выгнута водительская дверь, отсутствует передняя ось. Кроме того, повреждена платформа. Вокруг разбросаны обломки бампера и другие части машины.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также уточняется, что на автомобиле установлена летняя резина.

Ранее сообщалось, что бетонный блок около метро «Парк победы» не смог остановить «Газель».

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