Индексы Мосбиржи и РТС рухнули

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций в начале торговой сессии продемонстрировал снижение на 4,72%, до 2 650,55 пункта, индекса РТС опустился на 4,72%, до 990,75 пункта, свидетельствуют данные торгов.

В ходе торговой сессии индексы немного отыграли потери и к 10:30 индекс РТС опустился на 3,57%, Московской биржи — на 3,17%.

Отличие этих двух индексов состоит в том, что РТС строится на динамике долларовых акций, поэтому выражается в долларах США, а Мосбиржи — в рублях.

Утром индекс Московской биржи опускался ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. По состоянию на 07:33 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 3%. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

Также торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвальным падением котировок на фоне опасений инвесторов в свете ситуации с пошлинами США. Ключевой индекс Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, за первые десять минут после открытия сессии снизился на 6,46%, достигнув отметки 31 596,83 пункта.

Ранее Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США.