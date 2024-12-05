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Россиян предупредили о появлении поддельных сайтов сервисов доставки

Эксперт «Мошеловки» Храпунова предупредила о появлении поддельных сайтов доставки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила о появлении мошеннических сайтов, достаточно точно копирующих страницы реально существующих сервисов доставки. С таким заявлением она выступила в интервью РИА Новости.

«Страницы сайтов либо полностью соответствовали реальным сайтам компаний, либо создавались какие-то новые бренды, публично неизвестные пользователям», — рассказала она.

Подчеркивается, что попытки связаться с этими сервисами всегда оказываются безуспешными, а сообщения в чате на сайте выдают ошибку.

«Продавцы» после оплаты пишут покупателям о том, что заказ принят и отправлен через сервис доставки. Покупатель заходит по ссылке на сайт, вводит трек-номер», — рассказала она.

Отмечается, что разработчики мошеннических сайтов для большей убедительности демонстрируют жертвам «движение» товара по этапам и датам, так что обман раскрывается только на этапе «выдачи» товара.

До этого МВД опровергло данные о создании Украиной поддельного сайта Минобороны РФ.

Ранее «МВД Медиа» предупредило россиян о спуфинге.

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