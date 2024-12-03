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Диетолог рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Диетолог Лазуренко: простые углеводы не стоит есть на завтрак

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Depositphotos

На завтрак лучше не употреблять продукты, которые могут повысить уровень глюкозы в крови, например сладкий круассан или булочку. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в этом случае первый прием пищи не принесет пользы организму.

«Из-за продуктов, которые высоко поднимают уровень глюкозы в крови, в организме происходит выброс гормона инсулина в ответ. Организм в этом случае чувствует перепад: слишком много глюкозы, а потом резко слишком мало глюкозы. Как правило, после такого завтрака хочется что-то еще перекусить, или просто человек начинает испытывать ощущение голода», — уточнила Лазуренко.

Диетолог уточнила, что такой завтрак будет особенно вреден для людей, которые следят за своим весом или сталкиваются с нарушением обмена веществ. Вместо простых углеводов утром она советует есть сложные.

Исследование клиники Кливленда в Огайо до этого показало, что завтрак в виде бутерброда с колбасой может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Ранее врач объяснила, в каких случаях лучше отказаться от завтрака.

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