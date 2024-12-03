Назван завтрак, который может стать причиной рака

Завтрак в виде бутерброда с колбасой может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», — отметил научный сотрудник отдела питания Кливлендской клиники в Огайо Кейт Паттон.

В исследовании говорится о том, что колбаса может содержать более 1000 мг натрия, а коммерческий хлеб — еще больше. Не следует превышать 2400 мг натрия в течение дня (что эквивалентно 6 граммам соли), рекомендовал эксперт.

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