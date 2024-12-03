Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван завтрак, который может стать причиной рака

Pronews.gr: бутерброд с колбасой на завтрак может привести к раку

close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак в виде бутерброда с колбасой может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», — отметил научный сотрудник отдела питания Кливлендской клиники в Огайо Кейт Паттон.

В исследовании говорится о том, что колбаса может содержать более 1000 мг натрия, а коммерческий хлеб — еще больше. Не следует превышать 2400 мг натрия в течение дня (что эквивалентно 6 граммам соли), рекомендовал эксперт.

21 ноября Telegram-канал Mash писал, что в России в некоторых сосисках обнаружен запрещенный и опасный фермент — микробная трансглютаминаза. Этот компонент, используемый как мясной клей, может привести к серьезным проблемам с пищеварением и увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее был найден гриб, влияющий на рост раковых клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами