Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, в каких случаях лучше отказаться от завтрака

Диетолог Дробышева: некоторым людям завтрак может навредить

close
Freepik.com

Для многих людей пропуск завтрака вреден, так как чреват тем, что в течение дня они будут злоупотреблять быстрыми углеводами и превысят рекомендуемый объем калорий. Однако последние исследования показали, что некоторым людям, наоборот, полезнее не завтракать – такой режим питания позволяет им не набирать лишние килограммы, объяснила нутрициолог и спортивный диетолог Юлия Дробышева в беседе с Pravda.Ru.

На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос о полезности завтрака, так как все это зависит от индивидуальных предпочтений каждого конкретного человека. Обычно вся суть заключается в суммарном количестве калорий, которые потребит человек за день, – важно, чтобы был соблюден баланс.

«Если человек просыпается и не испытывает голода сразу после подъема с кровати, ему не обязательно завтракать. Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда», — пояснила врач.

Согласно одному из исследований, если не желающий завтракать человек будет себя заставлять это делать, то он наберет вес. Поэтому важно ориентироваться на свои ощущения и желания, подчеркнула диетолог.

Если у человека нарушена регуляция сахара, то утром он у них на низком уровне – для них завтрак жизненно необходим, чтобы поднять сахар. Если же никаких проблем с этим нет, и человек утром чувствует себя хорошо и без еды, то завтракать не так уж и обязательно, заключила Дробышева.

До этого врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина подчеркнула, что поздний завтрак не вредит здоровью, а ранний – не помогает «разогнать» метаболизм. По ее мнению, гораздо важнее выбрать правильные продукты – они надолго насытят и позволят избежать переедания. Она призвала выбирать пищу, богатую белком (яйца, творог, бобы, рыба) и углеводами (цельнозерновой хлеб или каша из цельного зерна).

Ранее врач назвала оптимальное время для завтрака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами