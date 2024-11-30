Посетитель московского ночного клуба выстрелил в работника из-за просьбы внести депозит

В Москве посетитель ночного клуба выстрелил в администратора из-за просьбы оплатить депозит. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в ночном клубе, расположенном на улице Ивана Франко. Ранее судимый 35-летний мужчина оказался недоволен тем, что в заведении его попросили внести депозит. Между посетителем и администратором начался конфликт.

В ходе потасовки посетитель дважды выстрелил в сторону администратора ночного клуба, предположительно, из пневматического пистолета. После этого он скрылся. Пострадавшего работника заведения госпитализировали в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в Подмосковье. В сумке мужчины обнаружили пистолет, из которого он мог совершать выстрелы, его направили на экспертизу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее россиянина арестовали за стрельбу по административному зданию в Приморье.