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Россиянина арестовали за стрельбу по административному зданию в Приморье

Суд арестовал жителя Партизанска за стрельбу по зданию администрации

Суд в городе Партизанске в Приморском крае отправил в СИЗО местного жителя, который открыл огонь по зданию администрации. Об этом сообщил Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю.

«Фигуранту уголовного дела о хулиганстве, совершенном с применением оружия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 28 ноября мужчина выстрелил в окно третьего этажа административного здания на Ленинской улице из пневматического пистолета. В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 47-летний местный житель, который был пьян. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

27 ноября неизвестные устроили стрельбу возле кафе «Кофемания» на Большой Никитской в Москве. По данным Telegram-каналов, группа мужчин повздорила еще в заведении. Конфликт продолжился на улице — один из участников потасовки достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого все скрылись, сейчас мужчин разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось об инциденте в Тверской области, где россиянин выстрелил в знакомого из ружья.

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