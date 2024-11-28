Патриарх Кирилл назвал духовно неполезными апокалиптические ожидания

Патриарх Кирилл назвал духовно неполезными рассуждения о возможном скором применении ядерного оружия и конце света. Его речь на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора приводит ТАСС.

«Хотел бы отметить, что нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения», — подчеркнул он.

По словам главы Русской православной церкви, с помощью таких спекуляций диавол пытается посеять тревогу в сердцах людей и сделать их более управляемыми и зависимыми от внешней опоры.

До этого Дмитрий Медведев заявил о высоких рисках применения ядерного оружия.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее в Белом доме заявили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине.