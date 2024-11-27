Медведев заявил о высоких рисках применения ядерного оружия

Риски применения ядерного оружия высоки, но это не значит, что они необратимы. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

«Здесь, при всей печальности этой темы, мы должны исходить из реалий сложившегося дня. Еще несколько лет назад я бы в это просто не поверил», — заявил Медведев, говоря о том, насколько реальна вероятность применения Россией ядерного оружия.

В Кремле заявляли, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия может применить ядерное оружие на Украине.