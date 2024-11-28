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В Белом доме сделали заявление о поставках ядерного оружия Украине

В Белом доме заявили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине

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Depositphotos

В Вашингтоне заявили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине. Об этом сообщили в Белом доме, передает издание Newsweek.

«Мы не планируем снабжать Украину ядерным оружием», — заявили в Белом доме.

Комментарий со стороны американского правительства последовал после заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он сказал, что у него «вызывает вопросы психическое состояние людей», обсуждающих передачу Украине ядерного оружия.

26 ноября Медведев заявил, что сама угроза передачи ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Российской Федерацией.

Позже российский политик также отмечал, что порог использования оружия массового поражения в обновленной ядерной доктрине России понижен. Это было сделано с учетом тех рисков, с которыми столкнулась Россия.

Ранее Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие при необходимости.

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