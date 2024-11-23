В Петербурге пенсионерка спасала сбережения и отдала мошенникам 2,3 млн рублей

Жительница Петербурга поверила лжесиловикам и в течение десяти дней переводила аферистам свои накопления. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 69-летняя жительница Петербурга, женщина рассказала, что десять дней общалась по телефону с неизвестными и лишилась всех накоплений. Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, они убедили пожилую женщину в том, что ее сбережениям пытаются завладеть злоумышленники.

Чтобы спасти деньги, их необходимо было снять и перевести на указанные аферистами счета. Пенсионерка поверила звонившим и через разные банкоматы перечислила им почти миллион рублей, а затем отдала курьеру наличными еще полтора миллиона. Общий ущерб составил 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что мошенники убедили москвичку отдать им более 25 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками силовых структур. Они запугали пенсионерку и заявили, что женщина должна спасти свои деньги. Для этого россиянка три раза передавала свои сбережения курьерам, а затем продала квартиру, переведя вырученные средства на указанный злоумышленниками криптокошелек.

Ранее российская пенсионерка набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей.