Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пенсионерка спасала сбережения и отдала мошенникам 2,3 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 2,3 млн рублей

close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Петербурга поверила лжесиловикам и в течение десяти дней переводила аферистам свои накопления. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 69-летняя жительница Петербурга, женщина рассказала, что десять дней общалась по телефону с неизвестными и лишилась всех накоплений. Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка, они убедили пожилую женщину в том, что ее сбережениям пытаются завладеть злоумышленники.

Чтобы спасти деньги, их необходимо было снять и перевести на указанные аферистами счета. Пенсионерка поверила звонившим и через разные банкоматы перечислила им почти миллион рублей, а затем отдала курьеру наличными еще полтора миллиона. Общий ущерб составил 2,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что мошенники убедили москвичку отдать им более 25 миллионов рублей. Аферисты представились сотрудниками силовых структур. Они запугали пенсионерку и заявили, что женщина должна спасти свои деньги. Для этого россиянка три раза передавала свои сбережения курьерам, а затем продала квартиру, переведя вырученные средства на указанный злоумышленниками криптокошелек.

Ранее российская пенсионерка набрала кредитов и отдала мошенникам 8,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами