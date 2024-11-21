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В сети поздравили казачью бригаду «Дон» с Днем небесного покровителя подразделения

Казаков из бригады «Дон» поздравили с днем формирования подразделения

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Телеграм-канал Первый казачий

Агентство «ПИКА» подготовило ко дню формирования казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон» видео-поздравление. Ролик опубликован в Теlegram-канале «Первый казачий» (Агентство «ПИКА» подготовило ко дню формирования казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон» видео-поздравление. Ролик опубликован в Теlegram-канале «Первый казачий».

Герои ролика называют территорию, на которой сейчас проходят боевые действия в рамках специальной военной операции, исторически российской.

«Эта земля была, есть и будет русской», — говорит один из бойцов.

«Пусть Господь наш и Архангел Михаил наставляют вас и берегут на поле брани», — пожелали казакам авторы ролика, назвав их лучшими сынами Отечества.

21 ноября разведывательно-штурмовая казачья бригада «Дон» имени Архистратига Михаила отмечает День небесного покровителя бригады — Михайлов день.

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