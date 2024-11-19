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Участники пятого сезона «БумБатла» установили рекорд по сбору макулатуры

Участники пятого сезона «БумБатла» установили рекорд по сбору макулатуры

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АНО «Национальные приоритеты»

Участники пятого сезона всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» движения «Экосистема» собрали и сдали на переработку 144 тыс. тонн бумажных отходов, сообщили организаторы.

В масштабной акции которая проходит в поддержку национального проекта «Экология», приняли участие более 3 млн человек из 89 регионов РФ.

Макулатуру сдавали школьники, студенты, волонтеры, сотрудники государственных и частных предприятий. Большой вклад в «бумажную битву» внесли семьи – «БумБатл» поддержали более 4,7 тыс. семей страны. Вместе участники собрали на 49 тыс. тонн макулатуры больше, чем в 2023 году.

«Экопросвещение – одно из важных направлений в деле сохранения природы. Перед нами стоит задача обеспечить к 2030 году полную сортировку твердых коммунальных отходов. И здесь необходим вклад каждого жителя страны. Такие акции как «БумБатл» знакомят людей с правилами раздельного сбора мусора, принципами осознанного потребления», – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В поддержку «БумБатла» по всей России провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий.

«В этом году участники акции и волонтеры перевыполнили поставленную цель и совместными усилиями собрали в 1,5 раза больше макулатуры, чем в прошлом сезоне «БумБатла». Активисты движения рассказали о важности сбора бумажных отходов, переработке и экономике замкнутого цикла сотням тысяч жителей страны. Например, на Сахалине председатель регионального отделения движения самостоятельно провел 90 «бумажных» уроков для более чем 3,5 тысяч школьников», — рассказал сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По итогам акции, в топ-10 самых результативных регионов вошли: г. Москва, Республика Удмуртия, Белгородская и Московская области, Республики Башкортостан и Татарстан, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Чувашия и Свердловская область.

Акция «БумБатл» Движения «Экосистема» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России.

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