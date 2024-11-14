Нижегородский депутат избил бизнесмена палкой, а тот переехал его на авто из-за долга

В Нижнем Новгороде конфликт из-за долга между депутатом и бизнесменом закончился избиением палкой и переездом парламентария на машине. Об этом на YouTube-канале сообщает «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

По информации YouTube-канала, депутат гордумы Дзержинска Анатолий Щетков вместе с тремя мужчинами и предприниматель Максим Лощенков встретились в центре Нижнего Новгорода, чтобы решить конфликт из-за денежного долга. Бизнесмен утверждает, что чиновник должен ему около миллиона рублей комиссионных за проведение сделки, но госслужащий это отрицает.

По словам Лощенкова, четыре человека во главе с Щетковым, который использовал для нанесения ударов палку, избили его. После этого бизнесмен сел в автомобиль и совершил наезд на депутата и его помощника.

В результате у депутата оказалась повреждена нога. Информации о травмах, которые получил бизнесмен, не поступало. Оба участника конфликта отрицают обвинения в свой адрес.

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