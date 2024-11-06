Полицейские нашли грабителей, забравших из дома оренбургского бизнесмена кокаин

Полицейские нашли грабителей, похитивших кокаин из дома бизнесмена в Оренбурге. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, в середине сентября злоумышленники ворвались в дом предпринимателя в пригородном поселке. Они разбудили Александра, так как дело происходило ночью, и избили его.

Неизвестно, знали ли преступники, что на даче у бизнесмена хранятся наркотики, однако 28 граммов кокаина оказались самым ценным, что они унесли с собой.

На следующий же день подозреваемых поймали. Они прятались офисе в Оренбурге, там же нашли неизрасходованные остатки запрещенного порошка. Грозит ли уголовная ответственность за хранение запрещенных веществ самому бизнесмену, не уточняется.

Ранее в Германии полиция раскрыла дело о краже куста конопли и вернула его владельцу.