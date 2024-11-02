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В Нижегородской области подростка выгнали из поезда из-за потерянного паспорта

Подростка, потерявшего паспорт, высадили из поезда по пути в Москву

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Shutterstock/VLADJ55

Несовершеннолетнего пассажира высадили из поезда из-за потерянного паспорта, подросток ехала в Москву. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 ноября. Девочка- подросток потеряла паспорт в поезде Нижний Новгород — Москва. По данным местных СМИ, несовершеннолетняя обратилась к проводнику за помощью, сообщив, что потеряла документ.

Сотрудник выслушал жалобы девочки и высадил ее на ближайшей станции, до Москвы девочка не доехала. По факту произошедшего проверку проводит Приволжская транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу без наличных на трассе. Девочка возвращалась домой последним междугородним рейсом, шофер выгнал ребенка на остановке «Томусинская» якобы потому, что ему не хотелось доставать терминал, а наличных, чтобы расплатиться за проезд, у девочки не было.

Ранее безбилетник расколотил окно электробуса в Нижнем Новгороде после того, как его высадили.

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