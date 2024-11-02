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«Заражение в 90% случаев»: россияне в Турции могли подхватить вирус Коксаки

Врач Уланкина: вирус Коксаки часто поражает отдыхающих на курортах

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Depositphotos

Вирус Коксаки легко распространяется среди людей – в 85-90% случаев при контакте с больным он попадает в организм человека. Часто он приводит к вспышкам лихорадки на курортах, болезнь получила название «летний грипп», рассказала RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Речь идет о вирусе из рода энтеровирусов, которые есть во многих странах, включая Россию. Симптомы могут отличаться в зависимости от места распространения.

«Протекает она легко, не более трех-четырех дней. Болезнь проявляется только повышенной температурой и иногда головной болью», — отметила Уланкина.

Есть также кишечная форма заболевания, при которой человек также страдает от боли в животе, тошноты и рвоты. Также Коксаки может вызвать вирусную пузырчатку полости рта и конечностей, а держатся симптомы около недели.

Распространяется вирус воздушно-капельным путем, достаточно малейшего контакта с больным. После попадания в организм он накапливается в лимфатической системе и слизистых. Наибольшую опасность заболевание представляет для детей до 10 лет и людей, у которых есть проблемы с иммунной системой, отметила врач. У взрослых, по ее словам, болезнь протекает легче, иногда вообще нет никаких симптомов.

В России активнее энтеровирусы чаще провоцируют вспышки заболевания весной и летом – большую роль в этом играют скопления людей, купание в водоемах и несоблюдение правил гигиены. Важно тщательно мыть руки с мылом, употреблять в пищу только мытые овощи и фрукты, заключила Уланкина.

Напомним, в турецком городе Белек произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. У пациентов поднимается температура до 39 градусов, у некоторых детей появилась сыпь на ногах и руках. Также есть предположение, что речь о новой разновидности коронавируса.

Ранее инфекционисты назвали топ-5 болезней туристов на российских курортах.

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