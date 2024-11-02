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Российские туристы массово заразились неизвестным вирусом на курорте в Турции

SHOT: десятки россиян заразились неизвестным вирусом в турецком Белеке

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Depositphotos

На побережье турецкого курортного города Белека произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, за последние дни несколько десятков детей и взрослых из ближайших отелей обратились в местный госпиталь с температурой выше 39 градусов, которая почти не сбивалась таблетками и суспензиями. Как рассказал источник SHOT, острая фаза заболевания длится примерно 4–5 дней — в этот период состояние пациентов ухудшается, а затем симптомы постепенно ослабевают.

По одной из версий, причиной заболевания является вирус коксаки. На это указывает появление у некоторых заразившихся детей сыпи на ногах и руках. По другой версии, речь о новой разновидности коронавируса, поскольку у некоторых взрослых наблюдаются сильные боли в костях, потеря аппетита и расстройство желудка. Пациенты описывают свои ощущения как схожие с теми, которые они испытывали при заражении коронавирусом.

По данным SHOT, почти всем пациентам ставят диагноз «острая инфекция, неуточненная». Зараженным назначают антибиотики и противовирусные препараты.

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на муниципалитет провинции Анталья, среди заразившихся нет россиян. Власти Белека утверждают, что не получали от россиян жалоб на вирус. Муниципалитет Антальи пообещал отправить запросы в отели на этот счет.

В начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможной эпидемии вируса Марбург на фоне ситуации в Руанде. Отмечалось, что инфекция, находящаяся в том же «семействе», что Эбола, может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку.

Ранее врач дала советы, которые помогут защититься от ротавируса во время отдыха.

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