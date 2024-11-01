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«Единая Россия» подготовила поправки в федеральный бюджет ко второму чтению

«Единая Россия» предложила увеличить финансирование на поддержку науки и спорта

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Павел Бедняков/РИА Новости

«Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку и предлагает увеличить финансирование по ряду направлений — на АПК, поддержку науки, спорта, регионов. Такая информация была озвучена на заседании программной комиссии с членами правительства РФ, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что при совместной работе с правительством над главным финансовым документом страны «Единая Россия» учла многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ.

«Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, другие меры», — напомнил Дмитрий Медведев.

При этом председатель партии подчеркнул необходимость обратить внимание на ряд задач, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием.

«В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на развитие АПК. Это касается комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранение водных биологических ресурсов», — пояснил Дмитрий Медведев.

Также, по его словам, необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития.

«Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по 1 млрд рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остается актуальным вопрос развития региональной дорожной сети», — сказал он.

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих ученых.

Еще одно предложение — увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе, в государствах-партнерах, где в школах ведётся обучение на русском.

Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов.

Дмитрий Медведев заявил, что главное при работе над бюджетом — не допустить очевидных перекосов.

«Мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться — без поддержки Вооруженных сил и заботы о военнослужащих», — сказал председатель партии.

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