Стало известно о провале программы по трудоустройству украинских беженцев в Германии

В Германии провалилась программа по ускоренному трудоустройству украинских беженцев. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что год назад правительство Германии объявило о программе «турбо-трудоустройства» для украинцев для того, чтобы сократить расходы на выплаты пособи. Однако центры занятости не смогли трудоустроить ни одного беженца, прошедшего интеграционный курс в 2023 году.

По данным Счетной палаты, в 2023 году только 20% прошедших интеграционные курсы получили предложение о трудоустройстве от центров занятости, но ни один человек так и не вышел на работу. В 2024 году предложение приняли меньше 1%.

В октябре министр финансов Германии предложил наделить отдельным правовым статусом в Германии, чтобы уменьшить затраты на пособия. Убежище украинским мигрантам предлагается предоставлять автоматически, а заявление на пособие им придется подавать отдельно.

Ранее в ЕС предложили продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС.