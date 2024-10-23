В Германии предложили дать новый правовой статус украинским беженцам

Беженцев с Украины могут наделить отдельным правовым статусом в Германии, чтобы уменьшить затраты на пособия. Соответствующее предложение в интервью изданию Wirtschaftswoche озвучил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины», — высказался глава немецкого минфина.

Согласно его задумке, убежище украинским мигрантам будут предоставлять автоматически, а вот заявление на пособие им придется подавать отдельно.

Тем временем некоторые населенные пункты в ФРГ уже перестали принимать беженцев с Украины. Например, такое распоряжение дал мэр курортного города Бад-Грисбах Юрген Фундке. Он заявил, что власти больше не будут принимать украинцев, поскольку местные детсады и школы переполнены. Мэр Бад-Грисбаха полагает, что распределение беженцев должно быть более справедливым.

Ранее канцлер ФРГ призвал украинцев в Германии скорее найти работу.