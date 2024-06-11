В ЕС предложили продлить на год свободное пребывание украинских беженцев в ЕС

Представитель Еврокомисии (ЕК) Кристиан Виганд в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что в ЕК предложили продлить еще на год свободное пребывание украинских беженцев в Евросоюзе без необходимости получать дополнительные документы. Об этом сообщает ТАСС.

Виганд добавил, что ЕК также рекомендовала продлить меры по их социальной защите.

«Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС продлить на один год — до марта 2026 года — меры защиты украинских беженцев», — отметил представитель ЕК.

До этого президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект, которым вносятся изменения в закон о помощи беженцам с Украины.

Документ продлевает срок легального пребывания в стране украинцев, прибывших в страну после начала конфликта на Украине, до 30 сентября 2025 года.

Также украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что почти две трети опрошенных граждан, уехавших с Украины после начала конфликта, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.