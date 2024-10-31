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Кабмин поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка

Патрушев поручил принять меры для стабилизации ситуации на рынке продовольствия

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил вести ежедневный мониторинг продовольственного рынка. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Патрушев провел совещание, посвященное вопросам ценообразования на продовольственном рынке. По его итогам он поручил заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять необходимые меры для сохранения стабильной ситуации с ценами на продукты.

В сообщении отметили, что массовая уборка урожая завершается и показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.

Вице-премьер РФ напомнил, что до этого неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен. Например, негативная ситуация уже наблюдалась в начале осени. На совещании назвали одной из важнейших задач, стоящих перед производителями в условиях высокой ключевой ставки, обеспечить необходимый уровень производства.

В четверг, 31 октября, аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина заявила, что россияне стали на 41% реже покупать сливочное масло, чем годом ранее, что вызвано удорожанием себестоимости продукта.

Ранее стало известно, что куриные яйца скоро подорожают еще сильнее.

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