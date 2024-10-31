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Куриные яйца скоро подорожают еще сильнее

Mash: цены на яйца вырастут еще минимум на 10%

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Shutterstock

Куриные яйца в ближайшее время снова подорожают: цены вырастут минимум на 10%. Об этом пишет Mash со ссылкой на источники.

Драйвером роста выступает возросшая стоимость комбикорма и расходников. Также цены на яйца подогревает повышенный спрос.

«По нашей информации, торговые сети уже получили неприятные письма от производств о скором подорожании», — отмечает издание.

Таким образом, скоро стоимость куриных яиц в российских магазинах может достигнуть 85–90 рублей за десяток против текущих 75–80 рублей.

В 2023 году в России произошел резкий скачок цен на яйца. За 12 месяцев продукт подорожал на 61,35%. На начало января текущего года стоимость десятка яиц в среднем по стране составляла порядка 133 рублей.

С прошлого года в РФ значительно подорожало сливочное масло — на 70%. Аналитики считают, что цены можно стабилизировать за счет роста импорта товара.

Ранее в Центробанке развеяли миф о росте цен.

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