Аналитик заявила о сильном падении спроса на сливочное масло в России

Россияне стали на 41% реже покупать сливочное масло, чем годом ранее, что вызвано удорожанием себестоимости продукта. Об этом заявила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина, передает ТАСС.

«Подорожание обусловлено в том числе увеличением себестоимости масла, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку. Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек», — сказала аналитик.

По данным «Контур.Маркета», сильнее всего спрос на сливочное масло упал в Брянской области — на 63%. При этом в Архангельской области и Красноярском крае продажи продукта сократились на 57%.

С 27 октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию. По данным Россельхознадзора, на данный момент в страну ввезено уже 20 тонн этого продукта. Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, и власти ищут новые источники импорта. Россия активно импортирует масло и из других стран, таких как Индия и Иран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что поставки сливочного масла в Россию рухнули в несколько раз.