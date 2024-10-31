Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявила о сильном падении спроса на сливочное масло в России

Аналитик Жигалина: спрос на сливочное масло в России упал на 41%

close
Depositphotos

Россияне стали на 41% реже покупать сливочное масло, чем годом ранее, что вызвано удорожанием себестоимости продукта. Об этом заявила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина, передает ТАСС.

«Подорожание обусловлено в том числе увеличением себестоимости масла, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку. Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек», — сказала аналитик.

По данным «Контур.Маркета», сильнее всего спрос на сливочное масло упал в Брянской области — на 63%. При этом в Архангельской области и Красноярском крае продажи продукта сократились на 57%.

С 27 октября Турция начала поставлять сливочное масло в Россию. По данным Россельхознадзора, на данный момент в страну ввезено уже 20 тонн этого продукта. Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, и власти ищут новые источники импорта. Россия активно импортирует масло и из других стран, таких как Индия и Иран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что поставки сливочного масла в Россию рухнули в несколько раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами