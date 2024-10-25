Американец 1000 дней провел без алкоголя и рассказал об изменениях в жизни

Мужчина из США 1000 дней не пил алкоголь и рассказал, что поменялось в его жизни, пишет LADBible.

Американец Кларк Кегли, решивший отказаться от алкоголя на 1000 дней, рассказал о преимуществах трезвости. Мужчина рассказал в соцсетях, что с отсутствием спиртного у него улучшилось качество сна и ясность ума.

«Я смог переосмыслить то, что на самом деле имело значение», — добавил он.

Так же мужчина отметил более глубокие изменения в жизни. Например, увеличившееся свободное время, переосмысленные хобби и адаптацию к дискомфорту без алкоголя. Он также задумался о своих жизненных целях и почувствовал «зависть» к тем, кто умеет пить алкоголь в умеренных количествах.

«Я скучаю по тому ощущению, которое испытываешь, выпивая два бокала», — признал Кларк.

Ранее мужчина в США приехал в магазин за пивом за рулем горящего автомобиля.