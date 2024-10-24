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Мужчина приехал в магазин за пивом за рулем горящего автомобиля

Daily Mail: австралиец приехал за пивом на горящей машине

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В Австралии мужчина приехал в магазин за пивом за рулем горящего автомобиля, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в пригороде Сиднея. Там мужчина продолжал загружать свою машину пивом, игнорируя огонь, охвативший капот автомобиля. Кроме того, водитель не обращал внимания на крики прохожих, которые пытались ему помочь.

Позже один из свидетелей попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но его усилия оказались тщетными. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место через десять минут после вызова.

«Сначала я не мог поверить своим глазам. Это выглядело так, будто он не обращал внимания на опасность. Мы все ждали взрыва, но он лишь забрал свое пиво из машины», — рассказал один из прохожих.

Ранее новая пожарная станция в Германии сгорела из-за отсутствия сигнализации.

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