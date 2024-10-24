Два человека получили огнестрельные ранения во время схода в Коркино

Двух человек госпитализировали с огнестрелом после стрельбы у дома цыганской диаспоры в Коркино Челябинской области, где состоялся народный сход. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Местные жители устроили народный сход, переросший в беспорядки. Они закидывали камнями окно дома. Известно, что началась стрельба, в результате которой один человек получил ранение шеи, другой — бедра.

Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух жителей этого дома подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Елены Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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