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Специалист спрогнозировал ливни, ураганы и внезапные морозы в России

Эколог Пукалов: из-за течений в Атлантике в РФ ожидаются ливни и ураганы

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МЧС РФ по Сахалинской области

В Атлантическом океане наблюдается разрушительное ослабление ключевых течений. Это происходит не впервые и связано с «эффектом домино» на фоне изменения климата и отражается практически на всем мире, в том числе в России приведет к росту числа опасных явлений – ураганов, ливней, резких перепадов температур, внезапных заморозков, рассказал RT директор природоохранных программ «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.

Баланс температуры и солености воды в Атлантике нарушен, что замедляет плотность вод как в океане, так и в его ответвлениях. Все это запускает «эффект домино», когда высокая температура ускоряет таяние уже «невечной» мерзлоты, что приводит к выделению метана – более опасного, чем углекислый газ. Вбросы в воздух усиливаются из-за лесных пожаров.

Все это не останется без последствий. Так, в России Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Низкие температуры отразятся на большей части Северо-Западного ФО. А также произойдет рост количества опасных метеоявлений, в том числе ураганов, ливней, засух, резких перепадов температур и внезапных весенних морозов, предупредил Пукалов.

В меньшей степени, по его словам, это затронет юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири.

«А вот с лесными пожарами в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области нам предстоит бороться еще долгие десятилетия», — констатировал эколог.

Климат продолжит меняться, что приведет к смещению всех географических зон на север. В результате в месте расположения южной тайги через пару десятков лет будет лесостепь, заключил эксперт.

Ученые ранее предупредили о вековом климатическом хаосе в тропиках из-за коллапса Гольфстрима.

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