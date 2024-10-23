Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков Малайзии

Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, РФ также готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков азиатской страны, рассказали в министерстве транспорта России. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр транспорта Владимир Потешкин подчеркнул, что для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии, чтобы обслуживать и заправлять топливом российские самолеты.

В ведомстве добавили, что полеты будут зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков.

В начале октября авиакомпания «Аэрофлот» в осенне-зимнем сезоне возобновила регулярные рейсы в индийский курортный штат Гоа.

В июне посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что его страна хочет как можно скорее запустить прямые авиарейсы в Россию.

Он напомнил, что россиянам, прибывающим в Бразилию на срок до 90 дней, виза не требуется, и выразил надежду на увеличение турпотока из РФ.

До этого «Аэрофлот» совершил первый рейс из Новосибирска на китайский остров Хайнань.