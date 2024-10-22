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Названы причины появления простуды на губах

Врач Неронов: простуда на губах может появиться из-за переохлаждения

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Shutterstock/FOTODOM

Простуда на губах может появиться по разным причинам, в том числе, из-за переохлаждения, стресса или изменения климата. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Под названием «простуда на губах» скрывается распространенное заболевание, известное как герпес I типа. Этот вирус проявляется характерными зудящими высыпаниями в виде пузырьков, как правило, на губах или в других областях, таких как крылья носа или кожа вокруг рта, и чаще всего возникает при ослабленном иммунитете», — объяснил специалист.

Он добавил, что единичные непродолжительные эпизоды простуды можно лечить самостоятельно с использованием местной терапии. Однако, если высыпания носят частый, рецидивирующий характер, необходимо обратиться к врачу.

Недавно бельгийские ученые из Центра медицинских биотехнологий Гентского университета обнаружили способ, за счет которого один из иммунных белков блокирует и даже разрушает вирусы простого герпеса и иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследование опубликовано в научном журнале Cell Host and Microbe (CHM).

Ранее ученые узнали причину устойчивости вируса герпеса к лекарствам.

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