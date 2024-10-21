ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обстрел

Запорожская атомная электростанция продолжает работу, несмотря на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Запорожская АЭС работает в штатном режиме», — рассказала она.

Информации о повреждении станции в результате обстрела не поступало.

21 октября сообщалось, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара. Местным жителям посоветовали не выходить на улицу, оставаться в безопасных местах.

Позже в городской администрации сообщили, что Энергодар частично обесточило. Кроме того, город частично остался без воды. Специалисты приступят к восстановлению работы коммуникаций, когда это будет возможно из соображений безопасности. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.