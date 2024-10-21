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ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на обстрел

Запорожская АЭС работает в штатном режиме на фоне обстрела Энергодара ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Запорожская атомная электростанция продолжает работу, несмотря на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Запорожская АЭС работает в штатном режиме», — рассказала она.

Информации о повреждении станции в результате обстрела не поступало.

21 октября сообщалось, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара. Местным жителям посоветовали не выходить на улицу, оставаться в безопасных местах.

Позже в городской администрации сообщили, что Энергодар частично обесточило. Кроме того, город частично остался без воды. Специалисты приступят к восстановлению работы коммуникаций, когда это будет возможно из соображений безопасности. В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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