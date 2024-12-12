В Алтайском крае два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

Два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

Из публикации следует, что здание находится на улице Памирская.

«В результате разгерметизации газового баллона, занесенного с улицы, произошла утечка и хлопок газовоздушной смеси, без горения. Получили ожоги женщина и ребенок», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что самому дому также был нанесен урон. Пристроенная к зданию веранда оказалась частично разрушена.

При этом в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска уточняется, что пострадавших уже доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, а 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.

По словам медиков, на месте ЧП продолжают работать специалисты, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме около Центральной мечети в Махачкале.