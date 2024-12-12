Задача Киева состоит в том, чтобы срывать любые мирные инициативы. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

«Сегодня задача власти – бить по всем мирным инициативам, от кого бы они не исходили», — подчеркнул он.

Свидетельством намерения Киева срывать мирные инициативы по урегулированию конфликта Дмитрук назвал удар украинской армии ракетами ATACMS по Таганрогу.

В Минобороны России сообщали, что системы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS над Таганрогом.

По данным российского оборонного ведомства, две ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате атаки есть пострадавшие среди российских военных.

Ранее ирландский журналист осудил украинские удары ракетами ATACMS по Таганрогу.