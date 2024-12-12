Андреасян подал иск на продюсера Картозию после критики творчества режиссера

Режиссер Сарик Андреасян подал иск о защите чести и достоинства к продюсеру Николаю Картозии. Об этом сообщает mk.ru.

Причиной подачи иска стали критика Картозии в адрес творчества Андреасяна. Он заявлял, что фильмы режиссера «объединяют людей в ненависти к его фильмам». Подробности суда не раскрыты.

В сентябре Андреасян попросил помощи высококвалифицированных юристов. Режиссер и его жена Лиза Моряк хотят закрыть два «маргинальных» бара, находящиеся в их дворе. Они рассказали, что в ночь на 11 сентября посетитель заведения оставил вмятины на их машине. Неизвестный тыкал вилкой по автомобилю, оторвал номера, открутил болт с колес и с помощью ножа пытался сломать бензобак и вскрыть стекло. По словам знаменитостей, мужчина нанес ущерб как финансовый, так и моральный.

В том же месяце режиссер лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. Кинематографист отрицает, что пил за рулем. По версии защиты, постановщик «перепутал алкоголь с минералкой». 13 декабря состоится заседание, на котором Андреасян будет оспаривать лишение прав.

Ранее жена Сарика Андреасяна ответила на откровенный вопрос об интимных съемках.