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Иммунолог оценил, может ли в России произойти эпидемия микоплазменной пневмонии

Иммунолог Крючков: в России не произойдет эпидемия микоплазменной пневмонии

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Depositphotos

В России не произойдет эпидемия микоплазменной пневмонии. Об этом «Москве 24» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«То, что будет эпидемия, — сомнительно. Для этого нужны условия как со стороны инфекции, так и со стороны популяции. В данном случае я не вижу признаков, которые могли бы привести к пандемии или эпидемии», — сказал эксперт.

По его словам, данное заболевание хорошо изучено, чаще всего оно протекает легко. Заразиться им можно воздушно-капельным путем, к симптомам недуга он отнес температуру, кашель, общее недомогание, слабость и боли в мышцах. При этом Крючков отметил, что вакцины от микоплазменной пневмонии нет. Чтобы снизить риск заражения, он посоветовал носить маски, мыть руки и обрабатывать их санитайзером.

18 октября сообщалось, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, заболеваемость выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

Ранее врач рассказала, для кого пневмония представляет наибольшую опасность.

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