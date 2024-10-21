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Постпред Ульянов предрек судьбу Запада в случае блокировки соцсети X

Постпред Ульянов: Запад станет более авторитарным, если соцсети Х придет конец

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Информационный режим на Западе станет еще более авторитарным, если социальную сеть X заблокируют. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсети Х.

«X — крайне важная часть сегодняшнего информационного пространства», — написал Ульянов.

По его словам, если соцсети придет конец по политическим причинам, это станет очередным шагом к еще более авторитарному информационному режиму на Западе.

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Шмитц) написал в соцсети Х, что этой площадке придет конец, если на выборах в США победит вице-президент страны Камала Харрис.

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Что еще обсудили кандидаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дотком назвал внезапного победителя в дебатах Трампа и Харрис.

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