Россиянка позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3,7 млн рублей

В Челябинской области 51-летняя женщина позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3,7 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, педагогу из города Снежинска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что по ее счетам якобы зафиксировали подозрительные операции и теперь женщину подозревают в финансировании терроризма. Россиянка поначалу заподозрила неладное, но после того, как аферист направил ей фотографии различных документов, поверила в его слова.

Женщина рассказала мошеннику о своем счете, на котором имелись деньги. Злоумышленник убедил ее перевести сбережения на «безопасный счет» под предлогом «прерывания цепочки незаконных финансовых действий». Позже неизвестный убедил ее взять кредит на 600 тысяч рублей — эти средства россиянка также перевела преступникам.

Обман вскрылся, когда настоящая сотрудница банка связалась с родственниками женщины. Россиянка узнала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее красноярец хотел обменять рубли на доллары и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей.