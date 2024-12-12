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Рогов заявил о зачистке села к югу от Курахово от остатков ВСУ

Рогов: ВС России зачищают село Константинопольское от остатков подразделений ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска в настоящее время зачищают село Константинопольское, расположенное к югу от Курахово, от остатков подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Константинопольское перешло под российский контроль, проводится зачистка населенного пункта», — сказал глава комиссии.

Накануне Рогов сообщил, что командование ВСУ отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР). По словам чиновника, речь идет о Покровске, Курахове, Часовом Яре, Торецке и Мирнограде.

12 декабря военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что военнослужащим Вооруженных сил Украины будет некуда отступать после сдачи Курахово. Он отметил, что за пределами города у украинской армии нет подготовленных позиций.

Ранее Рогов сообщил о поднятии российского флага на самом высоком здании Курахово.

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