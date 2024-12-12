Россиянам рассказали, как и куда сейчас правильно инвестировать

На рынке инвестиций каждое решение может стать как трамплином к успеху, так и ловушкой для неопытного игрока. В условиях глобальных экономических изменений каждый год становится испытанием на прочность. Как составить инвестиционный портфель сейчас, «Газете.Ru» рассказал Илья Лобанов, основатель Ispolin Capital.

«Инвесторы сегодня часто оказываются на распутье: вложиться в бизнес или выбрать фондовый рынок, — объясняет Илья Лобанов. — Но обе дороги требуют взвешенного подхода. В условиях инфляции, превышающей 9%, и ставок ЦБ в районе 20% проекты должны демонстрировать доходность не менее 25–40%, чтобы оправдать риски. Это сложная задача, которая заставляет многих искать высокодоходные и часто рискованные инструменты».

По словам Лобанова, активы с высокой ликвидностью постепенно теряют популярность среди инвесторов, уступая место более рискованным вариантам:

«Формула 60/40 — классический баланс между облигациями и акциями — уходит в прошлое. Сейчас инвесторы активно вкладываются в венчурные проекты, фонды SPAC и даже мусорные облигации. Это отражает глобальную тенденцию смещения в сторону риска. Кроме того, активный разворот крупного капитала от Европы обратно домой, в сторону, практически, единственной гавани, от которой он пытался убежать многие годы, России, привело к обострению конкуренции за качественные активы и проекты».

Лобанов сравнивает текущую ситуацию с 90-ми годами:

«Высокая инфляция, волатильность рынков и недостаток финансовой грамотности приводят к повышенной склонности к рискам. Это создает почву для появления новых финансовых пирамид и мошеннических схем. Люди, стремясь быстро заработать, забывают о базовых принципах безопасности».

Эксперт отмечает, что многие инвесторы плохо понимают современные инструменты:

«Структурные ноты и другие сложные продукты активно продаются под обещания высоких доходностей. Но часто за ними скрываются риски, о которых консультанты умалчивают. Найти профессионала, который будет действовать в ваших интересах, становится все сложнее».

Он также подчеркивает недостаток подготовки современных игроков:

«Рынки цикличны. Большинство нынешних инвесторов не видели серьезных кризисов и не готовы к падениям. Они привыкли к росту и не знают, как действовать в условиях резкого спада».

«Диверсификация — это ключ к стабильности, — говорит Лобанов. — Ваш портфель должен быть сбалансированным. Никогда не держите все в одной корзине, особенно в денежной форме. Ценные бумаги внебалансовые и защищены даже в случае банкротства вашего брокера или банка».

Эксперт также напоминает о важности плана:

«У каждого инвестора должна быть стратегия действий на случай падения рынка. Если ваш план основан на надежде, что ситуация как-то выправится, вы рискуете потерять все. Подход «авось» здесь не работает. Главное правило: фиксируйте убытки и давайте прибыли расти. Убыток — сигнал рынка, что вы идете неверным путем. Умение вовремя признать ошибку и продолжить — основа успешной торговли. Каждый должен определить свой уровень стопа, чтобы избежать потерь».

Лобанов советует уделять внимание инфраструктуре:

«Сегодня российским инвесторам доступно меньше инструментов, чем раньше, но это не значит, что возможности отсутствуют. Счета в Сингапуре или работа с американскими брокерами, такими как Interactive Brokers, все еще доступны, хотя требуют больших затрат».

Он также говорит о новом финансовом центре — Эмиратах:

«ОАЭ стали мировым лидером по привлечению капитала, но их банковская инфраструктура еще оставляет желать лучшего. Тем не менее это интересное направление для диверсификации».

Лобанов подчеркивает: полностью исключить риски невозможно, но можно минимизировать их, избегая крупных вложений в денежной форме.

Эксперт акцентирует внимание на важных психологических навыках для инвестора:

«Научитесь принимать убытки как часть процесса. Ошибки на рынке неизбежны, но важно вовремя их осознавать и исправлять. Убыток — это сигнал от рынка, что вы двигаетесь в неверном направлении. Ваш капитал — это ваша армия. Потеряв ее, вы потеряете возможность продолжать игру».

«Главное правило торговли — фиксируйте убытки и дайте прибыли расти. Звучит просто, но на практике это требует дисциплины и опыта», — добавляет Лобанов.

Эксперт резюмирует: «Сегодняшний рынок требует от инвестора холодного расчета. Не гонитесь за хайпом, анализируйте каждый шаг и не бойтесь принимать взвешенные решения. Хорошо составленный портфель и стратегический подход — ваши лучшие друзья».

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