Россиянам объяснили новый взлет курса доллара

Курс доллара поднимался выше 108 рублей из-за санкций и сезонных факторов: роста бюджетных трат, всплеска потребительской активности, повышения спроса на валюту для путешествий. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Связать это можно с двумя моментами. Во-первых, на пик выходят сезонные факторы, оказывающие давление на национальную валюту под конец года — рост бюджетных трат, всплеск потребительской активности, покупка валюты для путешествий. При этом цены на энергоносители почти не менялись в последние месяцы, то есть предложение валюты на рынке ограничено. Второй фактор — это острая геополитика и санкции. Сегодня западные СМИ сообщили о том, что власти США обсуждают введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти», — пояснил Шепелев.

По его словам, эти факторы в целом негативно сказываются на рублевых активах. Эксперт отметил, что курсы иностранных валют могут еще подняться, но для их ажиотажных покупок, как в конце ноября, сейчас нет объективных причин, поэтому предел текущего движения видится близким. По прогнозу Шепелева, юань в перспективе ближайшей недели может стоить выше 14 рублей, официальный курс доллара составит 100–105 рублей, евро — 105–110 рублей. С середины следующей недели российская валюта получит шанс компенсировать текущие потери в рамках налогового периода, допустил Шепелев.

11 декабря курс доллара поднимался выше 108 рублей. Официальный курс доллара на 12 декабря превышает 103 рубля.

Ранее были названы условия возвращения курса доллара к уровням 2021 года.