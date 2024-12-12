Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало, как тульские десантники овладели селом Дарьино в Курской области

Минобороны: тульские десантники овладели дамбой перед тем, как войти в Дарьино

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Тульские десантники овладели дамбой на реке Снагость перед тем, как взять под контроль приграничное село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Затем при поддержке артиллеристов и дронов бойцы ВДВ выбили из населенного пункта военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.

«Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, все просматривая, чтобы не оставить за спиной у себя противника», — поделился командир штурмовой роты десантников с позывным «Мамет».

По его словам, когда десантники только зашли в населенный пункт, украинские военнослужащие были «укомплектованы до зубов» иностранным вооружением.

Овладев Дарьино, российские бойцы водрузили в селе флаги России и воздушно-десантных войск. Населенный пункт позволяет контролировать подходы к другому населенному пункту, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что группировка «Север» ВС РФ взяла под контроль приграничные села Дарьино и Плехово в Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Госдуме рассказали о разрушениях в Курской области из-за атак ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами