Минобороны рассказало, как тульские десантники овладели селом Дарьино в Курской области

Тульские десантники овладели дамбой на реке Снагость перед тем, как взять под контроль приграничное село Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Затем при поддержке артиллеристов и дронов бойцы ВДВ выбили из населенного пункта военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве.

«Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, все просматривая, чтобы не оставить за спиной у себя противника», — поделился командир штурмовой роты десантников с позывным «Мамет».

По его словам, когда десантники только зашли в населенный пункт, украинские военнослужащие были «укомплектованы до зубов» иностранным вооружением.

Овладев Дарьино, российские бойцы водрузили в селе флаги России и воздушно-десантных войск. Населенный пункт позволяет контролировать подходы к другому населенному пункту, уточнили в ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что группировка «Север» ВС РФ взяла под контроль приграничные села Дарьино и Плехово в Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Госдуме рассказали о разрушениях в Курской области из-за атак ВСУ.