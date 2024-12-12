Диетолог рассказала о вреде сахара для кишечника

Излишнее потребление кондитерских изделий с сахаром может привести к проблемам с зубами, воспалению кишечника и диабету. Об этом сообщила диетолог и врач-эндокринолог Елена Чуракина газете «Известия».

Желание съесть что-нибудь сладкое возникает по многим причинам, например, при снижении уровня глюкозы в крови. Некоторые люди употребляют сладости из-за привычки из детства, а также в моменты стресса или для улучшения настроения. У женщин повышенное желание сладкого может быть связано с гормоном прогестерон, уровень которого растет в конце менструального цикла, рассказала эндокринолог.

Чрезмерное употребление сахара может привести к образованию кариеса, так как микроорганизмы в полости рта при расщеплении сахара выделяют кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Некоторые виды бактерий размножаются на фоне высокого потребления сахара и могут вызывать воспаление в кишечнике.

Кондитерские изделия также приводят к набору лишнего веса, что повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они повышают уровень глюкозы в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина для поддержания нормального уровня сахара в крови. Это может повысить риск диабета II типа, если у человека избыточная масса тела, подчеркнула Чуракина.

Чтобы постепенно уменьшить потребление сахара, следует заменить конфеты на фрукты и ягоды, а сладкие напитки — на воду, травяной чай или газированную воду без сахара, добавила диетолог.

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