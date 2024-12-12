В России резко подорожали елочные гирлянды

Гирлянды на елки подорожали в российских магазинах на 15% за год, до 604 рублей в среднем на начало декабря. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс».

Несмотря на рост цен, гирлянды в этом году покупали на 18% чаще, чем в прошлом. Наборы елочных игрушек подорожали на 16%, до 753 рублей, но их продажи выросли на 21%. Средняя стоимость мишуры выросла на 11%, до 143 рублей, а покупали ее на 36% чаще. Декоративные изделия подорожали на 19%, до 294 рублей, их продажи выросли на 23%. Искусственные елки выросли в цене на 12%, до 4097 рублей, а живые — на 10%, до 3255 рублей. Их в этом году покупали соответственно на 35 и 39% чаще, чем годом ранее.

Мандарины подорожали на 22%, до 258 рублей, при этом их продажи оказались на 7% выше, чем в 2023 году. Средняя цена шампанского увеличилась на 8%, до 465 рублей, а продажи за год выросли на 5%.

«Сейчас россияне выбирают более качественные новогодние деревья, крупные наборы игрушек и декора, что заметно сказывается на средней стоимости покупок», — отметили аналитики.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее россиян предупредили о росте цен в январе 2025 года.